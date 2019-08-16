ثقافة

محمد نبيل *

اليوم توفي جدي ووصلني الخبر وأنا في عملي عن طريق الهاتف المحمول فاستأذنت وذهبت إلى منزل جدي كي أتأكد من الخبر ووصلت هناك ووجدت تجمع كبير من البشر في مدخل العمارة وصعدت درجات السلم وأنا أسمع صوت الشيخ عبدالباسط عبدالصمد وهو يرتل القرآن واستمررت في الصعود حتى وصلت إلى باب الشقة الذي كان مفتوحاً وقد أصبح صوت القرآن قريباً جداً وفي الداخل كانت أمي ونساء وبنات عائلتي يجلسون في الصالة وهم يرتدون ملابس سوداء ويبكون ولم يلتفت إلي أحد إلا أمي التي قامت من مجلسها وأخذت بيدي ثم همست في أذني.

- ادخل لغرفة جدك فقد بدأوا في تغسيله!

تركتني بعدها وجلست في مكانها واستمرت في البكاء معهم ومشيت في الممر المؤدي لغرفة جدي وقد أحسست بوجوده لا أدري كيف أو لماذا؟ ووصل إلى أذني همس تعرفت فيه على صوت جدي المميز وإلتفت فلم ألمح إلا أمي وقد احمر أنفها وتضخمت عيونها من كثرة البكاء.

استكملت السير في ذلك الممر وتعجبت كيف طالت تلك المسافة التي إعتدت الجري فيها صغيراً ثم رأيت طيف يشبه جدي يبتسم لي ويمد لي يده يحثني على استمرار السير ولم تتحمل أعصابي فتوقفت وإنحنيت على ركبتي ريثما أهدأ وشعرت بيد أمي تربت على كتفي وتهمس في أذني.

- تماسك .. لقد اقتربت من الغرفة.. هيا ادخل.

نظرت لها فوجدت شعرها قد ازداد شيباً عما كان من قبل وأسندتني حتى وقفت واستكملت سيري .

وصلت إلى باب الغرفة ومددت يدي إلى مقبض الباب الذي كان بارداً فسارت القشعريرة في بدني وسمعت صوت جدي يتردد في أذني.

- هيا.. ادخل ولا تخف.

أدرت المقبض وفتحت الباب، نظر إلي كل من بالغرفة ثم استكملوا عملهم، ألقيت عليهم السلام فردوا علي السلام بصوت خافت وهم يغطون جدي بآخر قطعة من الكفن الأبيض.

* كاتب مصري

