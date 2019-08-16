آخر النهار

أحيت الفنانة السورية أصالة أخيراً حفلاً غنائياً في العاصمة البريطانية لندن في الحفل، تفاجأ الحضور حين قررت أصالة استئذانهم بأن تستدعي ابنها خالد الذهبي الذي كان يرافقها في حفلها لأداء أغنيتها «يسمحولي الكل».

وقالت أصالة باللهجة السورية: «تعالى لودي.. ابني حبيبي وتوأمي وروحي هو اللي جاي معي».

بدأت أصالة الغناء وإلى جانبها خالد يردد معها بعض الكلمات، وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل.

يذكر أن خالد ابن أصالة كانت قد شاركها التمثيل في فيديو كليب الأغنية نفسها «يسمحولي الكل» عام 2012، ولاقت الأغنية حينها نجاحا كبيرا.

