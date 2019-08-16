آخر النهار

تستعد أكاديمية «لابا» للفنون التابعة لمؤسسة لوياك إطلاق برنامجها «الملاذ المسرحي» خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 7 نوفمبر.

البرنامج يعتمد على تدريب الفنانين والمسرحيين على عناصر وفنون المسرح المختلفة عبر مجموعة من الورش النظرية والعملية التي يقدمها نخبة من المسرحيين الكويتيين والعرب وعلى رأسهم الفنان اللبناني المعروف جورج خباز الذي يقدم ورشة بعنوان «جدية الكوميديا» من 26 إلى سبتمبر، أما ورشة السينوغرافيا فيقدمها د.خليفة الهاجري الأستاذ في المعهد العالي للفنون المسرحية، فيما تقدم سارة عطا الله ورشة خاصة للمدربين في مجال دراما الأطفال من 3 إلى 7 أكتوبر، وتحت عنوان «الممثل الباحث» يقدم د. أحمد شرجي ورشة خاصة.

وتأتي مجموعة الورش المسرحية لصقل المواهب الفنية للشباب في سياق سياسة «لابا» لاقامة مجموعة من البرامج الابداعية على مدار العام.. حيث اختتمت في السياق نفسه قبل أيام المخيم الصيفي الأولى والذي خصص لعشرات الأطفال لصقل مواهبهم في الغناء والموسيقى والرقص والدراما.

وأكدت فارعة السقاف رئيس مجلس ادارة لوياك أن «لابا» حريصة على دورها في تنمية المواهب وتكريس قيم الابداع لدى الصغار والشباب بالاستعانة بخيرة الفنانين والمسرحيين العرب.. متمنية أن يحقق «ملاذ مسرحي» في دورته الأولى النجاح ذاته الذي حققه مخيم المواهب.

