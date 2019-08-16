آخر النهار

الفرق المسرحية الخاصة، معنية بجلسة حوار، مشبع بالشفافية والوضوح، من أجل دراسة الظروف المحيطة بالمواسم المسرحية التي تعمل بها، وبالذات، عيدا الفطر والأضحى.

نكتب في هذا الجانب، في ظل الأزمة الخانقة التي راحت تعاني منها النسبة الأكبر من تلك الفرق الخاصة وعروضها، سواء للكبار أو الصغار، فنحن أمام أزمة لا يمكن السكوت عنها، أو تجاوزها بشكل هامشي، لأننا أمام حالة استثنائية، لطالما حذرنا منها عبر هذه الزاوية، لأننا نرصد هذا الجانب ومنذ سنوات عدة.

قد يتصور البعض أن سفر العديد من الأعمال المسرحية ونجومها لدول المنطقة، هو أمر حتمي لمكانة وجماهيرية نجومنا وأعمالنا، ونحن لا نشك في ذلك، ولكن السبب الحقيقي هو التغيير الكبير الحاصل في مواعيد العروض وتكرار بعضها، حيث تصادف أن موعد عيدي الفطر والأضحى جاء مع إجازة نهاية العام الدراسي، وسفر نسبة كبيرة من المواطنين (الذين يمثلون الشريحة الأكبر من جمهور المسرح عندنا)، وبالكاد غطت بعض العروض كلفتها.. وحينما جاء عيد الأضحى، كانت تلك الفرق أمام أمرين، إما السفر للخارج أو الإعادة في الكويت وتحمل النتائج.. وهذا ما نلمسه وبشكل يومي، حيث تراجعت نسبة الإقبال.

لذا تأتي الدعوة لحوار متخصص، حتى لا يأتي اليوم الذي لا ينفع معه عض أصبع الندم.

وعلى المحبة نلتقي

