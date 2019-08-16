آخر النهار

اكدت الفنانة فاطمة ناصر ان الدراما التونسية هذا العام أحرزت «هدفاً في المرمى» وترى أن هناك نهضة فنية جديدة بالدراما التونسية للمرة الاولى على مستوى جميع الاعمال من حيث الإخراج والتمثيل والكتابة وكل شيء، وترى ايضا أنها في الطريق للانتشار عربياً. وعن قلة ظهورها في السينما قالت : لم تُعرض علي أدوار سينمائية وكانت تأتيني عروض درامية وقتها لكني كنت أعتذر عنها لرغبتي في الظهور سينمائياً، وحينما لم أجد الفرص السينمائية توجهت للدراما، واتمنى أن يكون لي الحظ والنصيب أن أُشارك بأدوار سينمائية خلال الفترة المقبلة.

