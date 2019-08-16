آخر النهار

أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلا ناجحاً في قلعة كنعان بمنطقة وادي النصارى غرب سورية وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كثيفاً جداً للترحيب بنجوى بعد غيابها عن الحفلات في سورية استمر لسنوات. بدورها أكدت نجوى أنها سعيدة جداً بهذا الحضور والاستقبال وبعودتها للقاء الجمهور السوري بعد غياب وقدمت نجوى خلال الحفل باقة منوعة من أغنياتها القديمة والجديدة ومنها «ما بسمحلك»، «ع اللالا» و«خلي كتفك ع كتفي»، «ما بتلقى غمزة»، «عطشانة»، «الحبيب لو مر قبالي»، «روح روحي»، «مغرومة».

كما قدمت نجوى مجموعة من المواويل وشاركها الجمهور أغنياتها ورددها معها في حين تفاعلت نجوى مع الحضور بشكل لافت.