مال وأعمال

نظّمت «زين» زيارة اجتماعية إلى مبنى مركز الرعاية الصحيّة التلطيفية في منطقة الصباح الطبية، وذلك لمُشاركة المرضى وعائلاتهم أجواء وبهجة عيد الأضحى المُبارك من خلال توزيع هدايا العيد على مختلف أجنحة المُستشفى.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن مُبادرة زيارة المستشفيات التي تُنظّمها مرّات عديدة في مُختلف المناسبات خلال العام تأتي انطلاقاً من استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، حيث تهدف هذه الزيارات الإنسانية إلى مُشاركة المرضى وعائلاتهم والهيئات التمريضية التي تعتني بهم في أكبر مستشفيات الكويت فرحة وبهجة المناسبات والأعياد المختلفة مثل الأعياد الوطنية وشهر رمضان المُبارك وغيرها، ومنها الأجواء الروحانية التي تُصاحب عيد الأضحى المُبارك.

وبينت «زين» أن فريقها قد قام بزيارة مجموعة من أجنحة مركز الرعاية الصحيّة التلطيفية الذي يقع في منطقة الصباح الطبية، وقام بمُشاركة المرضى وعائلاتهم بهجة عيد الأضحى المُبارك وأجوائه الروحانية من خلال توزيع هدايا العيد في أجواء اتسمت بالروح العائلية الجميلة، والتي عكست القيم الإسلامية السامية والروابط الأخوية التي يتمتع بها المجتمع الكويتي.

وأضافت الشركة أنها تقوم سنوياً بتنظيم العديد من الزيارات الإنسانية إلى عدد من أهم وأكبر المستشفيات التي تحتضن المرضى من الأطفال والكبار في الكويت، ومنها مستشفى «زين» التخصصي للأنف والأذن والحنجرة، والمستشفى الأميري، ومستشفى ابن سينا، ومستشفى الرازي، وغيرها من المستشفيات، وذلك لتوزيع الهدايا والقرقيعان على المرضى والأطفال وعائلاتهم والهيئات التمريضية التي تعتني بهم.

وأكدت «زين» أنها تهدف من هذه الزيارات التفاعلية التي تحرص على تنظيمها على مدار السنة إلى مشاركة المجتمع بمختلف أطيافه الفرحة خلال المناسبات الخاصة، حيث أنها تعتبر هذه المبادرات انعكاساً حقيقياً لعادات وتقاليد المجتمع الكويتي، بالإضافة إلى تفعيل استراتيجية الشركة في مجالات الاستدامة.

وبصفتها شركة الاتصالات الرائدة في الكويت، فإن «زين» تسعى جاهدة لخدمة مجتمعها وأفراده من خلال تنظيم ودعم المبادرات الإنسانية القيمة على مدار السنة بشكل عام وفي الأعياد والمناسبات الدينية بشكل خاص لما تحمله هذه المناسبات من معان وقيم تعزز ثقافة العطاء والبذل لدى أطياف المجتمع المختلفة.

