مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد في السابع من أغسطس الحالي أسماء الرابحين في السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذى استطاع أن يعيد رسم حياة الآلاف من الرابحين من سعداء الحظ، حيث يقدم لعملائه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد على 850 جائزة سنويا .

وقد أسفر السحب عن حصول الرابح فؤاد أحمد البشيتي على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 10,000 دينار.

بالإضافة إلى حصول 20 فائزا على 1000 دينار لكل رابح وهم : حصة أحمد البالول، منال محي عبدالله، نورة فلاح العازمي، سليمان خالد السبت، ناصر محمد الساير، منال زهير العزازى، علي حسن علي، عدوان عبدالله المطيري، دويم فلاح المويزري، جاسينتا لينيتي ديسوزا، باقر أكبر عباس، نجيبة سلطان راضي، ناصر خالد المواش، جون جوسيف نيبرت، أجاي موتيلال جين، آمنة فاطمة سوالهين، فرانسيس فيرناندز، صديقة منصور العاشور، خليفة فيصل، جعفر عبدالرسول علي.

يتيح حساب الحصاد الإسلامي لعملاء البنك الدخول في السحب على جوائز ربع سنوية كبرى بقيمة 250,000 دينار للرابح والتي تمكنه من تحقيق أحلامه وتطلعاته . هذا بالإضافة إلى السحب الشهري على جائزة بقيمة 100,000 دينار.

