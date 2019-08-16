مال وأعمال

أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة «إيفا» أنه تم التأشير في السجل التجاري للشركة برأس المال الجديد بعد التخفيض والبالغ 26.67 مليون دينار، وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة والتي تمثل 82 في المئة من رأس المال كما في 30 يونيو السابق. يشار إلى أن «إيفا» أعلنت أمس تضاعف خسائرها بواقع 29 مرة خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 2.04 مليون دينار، كما سجلت في النصف الأول من 2019 خسائر بقيمة 6.25 ملايين دينار، بارتفاع 204 في المئة.

وحسب بيان لبورصة امس، فبعد ارتفاع نسبة الخسائر المتراكمة إلى 85 في المئة من رأسمال الشركة في 30 يونيو 2019، أقرت العمومية غير العادية للشركة على إطفاء الخسائر البالغة 57.29 مليون دينار، والتي تمثل 79.6 بالمائة من رأس المال قبل التخفيض كما في 31 مارس 2019.

وأشارت الشركة إلى أنها قامت بتخفيض رأس المال سيتم عن طريق استخدام علاوة الإصدار البالغة 11.97 مليون دينار، بالإضافة إلى تخفيض جزئي من رأس المال بمبلغ 45.33 مليون دينار، ليصبح رأس المال الجديد هو 26.67 مليون دينار بعدد 266.73 مليون سهم.

سوف يظهر أثره بعد التأشير في السجل التجاري ومن المتوقع في الربع الثالث من 2019.

