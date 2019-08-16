الجمعة 16 أغسطس 2019 ,14 ذو الحجة 1440
رقم العدد:
3757
رئيس التحرير:
د.عماد جواد بو خمسين
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وطن النهار
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عربيات ودوليات
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التقرير اليومي للبورصة
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