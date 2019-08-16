أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار. وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى رام ناث كوفند رئيس جمهورية الهند عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنياً سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

كما بعث ببرقية تهنئة إلى دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنياً، سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى هانز آدم الثاني أمير إمارة ليختنشتاين الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنياً له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات مماثلة.

