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أول النهار

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السفارة الهندية رفعت علم بلادها احتفالاً بعيد الاستقلال

ساجار: العلاقات الكويتية - الهندية متطورة


توافدت أعداد غفيرة من أبناء الجالية الهندية على مقر السفارة الهندية في منطقة الدعية أمس للمشاركة في مراسم رفع العلم والتي تقام في جميع السفارات الهندية حول العالم في نفس الوقت من كل عام ذلك بمناسبة عيد الاستقلال وذكرى تأسيس الجمهورية.
بدوره، رحب السفير الهندي لدى البلاد كي. جيفا ساجار بأبناء الجالية وقرأ خطاب رئيس الجمهورية بهذه المناسبة.
وأشاد ساجار بالعلاقات
الكويتية - الهندية وتطورها الملحوظ خلال السنوات الماضية.
وقد تضمن الحفل العديد من الأناشيد والأغاني الوطنية قام بأدائها أطفال الجالية الهندية.


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