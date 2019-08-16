أول النهار

وصل وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود الصباح الى العاصمة الصينية بكين أول من أمس الاربعاء لترؤس وفد دولة الكويت في أعمال الاجتماع الثاني للمنتدى العربي الصيني في مجال الصحة والمقرر عقده خلال الفترة من 16 الى 18 أغسطس الحالي.

وكان في استقبال الوزير باسل الصباح على ارض المطار سفير دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية سميح جوهر حيات والسكرتير الأول بالسفارة بدر العدواني اضافة الى الملحق الدبلوماسي سعود الشاهين. ومن المقرر ان يبحث المنتدى العربي الصيني اطلاق (اعلان بكين) والمتعلق بالتعاون بين الدول العربية والصين في المجال الصحي والسياسات الصحية والتعاون في مجال الصحة العامة بين الجانبين وسبل الابتكار في الصناعة الصحية والتقنيات الطبية الى جانب التعاون في مجالي الطب التقليدي (الشعبي) وإدارة المستشفيات.

