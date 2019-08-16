أول النهار

أكد رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي حرص اعضاء البلدي على زيارة الوزارات والمؤسسات الدولة الحكومية خلال عطلته الصيفية. وأوضح العتيبي في تصريح صحافي ان اعضاء البلدي قاموا بزيارة وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل وعدد من قياديي الوزارة، مبينا ان الاجتماع كان مثمراً، إذ تم التطرق فيه الى جميع الامور المتعلقة فيما يحال ويعرض على المجلس البلدي ومنها التحديات التي يواجهها المجلس ونجح في البعض منها من خلال تقليص الوقت المستغرق للانتهاء من المعاملات. وأشار الى ان الاعضاء قاموا بطرح عدد من التصورات والرؤى والمقترحات للمسؤولين في الكهرباء، مشيرا الى انها لاقت استحسانهم وكذلك تم الاستماع الى بعض المقترحات التي سيقوم المجلس بالنظر فيها. وقال العتيبي انه خلال الاجتماع تم الخروج بعدد من التوصيات المهمة من ضمنها عقد بروتوكول تعاون بين المجلس البلدي ووزارة الكهرباء والماء يعني بجميع الامور الخاصة والمشتركة بين الجهتين من اجل تسريع انجاز المعاملات، كذلك تقديم المعونة الفنية من وزارة الكهرباء للمجلس البلدي من اجل اتخاذ القرارات بحيث تكون مدعمة فنيا من جانب وزارة الكهرباء.

واكد العتيبي انه سيتم انشاء فريق مشترك لحل بعض الامور العالقة التي من المفترض ان تنتهي بشكل اسرع، بالاضافة إلى توصية دعم عدة توجهات منها استخدام الطاقة النظيفة والاستغناء الجزئي عن الطاقة الكهربائية، كذلك عبر توفير مواد البناء المستخدمة بالاضافة الى متابعة التصاميم وجوانب اخرى متعلقة بهذه التوصية.

ولفت الى ان الاجتماع تطرق إلى تقليص مساحات الاراضي في اماكن محولات الكهرباء مع اعادة دراسة ترتيب هذا الملف من الجانب الفني بما يخدم هذا الاتجاه

وأكد العتيبي انه تم بحث موضوع تخصيص مواقع لتوليد الطاقة والمحطات الكبرى لتوليدها ما يمكنها من التوسع مستقبلا، بحيث تكون لها مساحات وافية ومدروسة بشكل وافٍ حتى لا تواجه بعد سنوات عدم القدرة على التوسع.

