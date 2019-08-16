الأولى

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح ان الهيئة العامة للاتصالات تعمل لضمان تماشي مشروع المركز الوطني للامن السيبراني مع دستور البلاد والقوانين المعمول بها ووفق سياسات واجراءات واضحة دون تعدٍ على حقوق الافراد وحرياتهم وبضمان حماية البيانات وعدم اعتراض المعلومات السرية.

جاء ذلك في رد منه على سؤال برلماني للنائب خالد العتيبي حصلت النهار على نسخة منه بشأن عدم مخالفة المشروع للدستور والقانون وعدم انتهاك خصوصية الافراد او المؤسسات او استخراج المعلومات دون اذن النيابة العامة او جهات التحقيق.

واكد الصالح ان الهيئة والمركز الوطني لا يعملان على رقابة الافراد او التعدي على حرياتهم وحقوقهم، اذ الاعمال تسعى لتنفيذ الاهداف الاستراتيجية للامن السيبراني المنصوص عليها في الاستراتيجية وقد خلت من ذلك.

وكشف الوزير عن ان الهيئة تقوم بالاجراءات الفنية الطبيعية ومنها تخزين البيانات المعروفة بالـMETADATA لفترة محددة وهدفها وصف وتحديد هوية وملامح وصفات المعلومات المتنقلة في شبكة الانترنت وهي ليست البيانات الشخصية لمستخدمي الانترنت، كما تتم حماية هذه البيانات والتأكد من عدم استخدامها الا للاغراض المسموحة. واعلن الوزير ان التوظيف في المركز سيراعي حساسية البيانات، اذ ستكون للكويتيين فقط وسيتم تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل المركز بشكل جزئي بعد سنة ونصف السنة من بدء المشروع والتشغيل الكامل بعد 3 سنوات، كما سيتم اخضاع المتقدمين لاختبارات فنية صارمة، والتحقق من سلوكهم عبر جهات مختصة واختيار افضلهم، كما ستخضع تصرفات واعمال الموظفين لمراقبة شاملة من خلال انظمة الكترونية امنية لضمان عدم مخالفتهم سياسات واجراءات المركز كتسريب المعلومات او احداث ثغرة فنية بانظمة المركز.

وقال: لم يتم التعاقد مع شركة BAE SYSTEM ولا اي شركة اخرى لتنفيذ مشروع انشاء المركز الوطني للامن السيبراني، موضحا: حتى الان لم يتم طرح المشروع، ولم تتم دعوة الشركات سواء الكويتية وغيرها للمشاركة في المشروع، مشيرا الى ما تم من دعوة الشركات الكويتية المختصة في الامن السيبراني للتعرف على خبراتها وقدراتها في مجال الامن السيبراني.

وبين استعانة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بخبراء عالميين للعمل على تفاصيل المشروع الفنية، وتم التعاقد مع شركة PGI الاستشارية في الفترة من 9 يناير الى 7 يونيو 2018 وترجمة ما جاءت به وثيقة الاستراتيجية الوطنية للامن السيبراني من اهداف وانشطة ومبادرات ومنهجية تنفيذ اطار عمل وهيكل تشغيلي وطني ومخططات ومواصفات فنية وبرنامج عمل متكامل بهذا الشأن. كما استعانت بعد ذلك بخبراء فنيين من الحكومة البريطانية لابداء الرأي الفني وباشراف فريق متخصص بالهيئة يملك المستوى العالي من القدرات الفنية اللازمة للمشروع.

واكد انه قد حُدد خلال التعاقد مع PGI انشطة تتولاها هيئة الاتصالات لانشاء المركز وانشطة اخرى معنية بمتابعة تنفيذ عمل برنامج الاستراتيجية والمقرر تطبيقه عبر 45 جهة حكومية تمثل قطاعات حيوية في الدولة وعلى وجه الخصوص وزارتي الدفاع والداخلية وجهات امنية اخرى.