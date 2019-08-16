الأولى

دعا النائب أحمد الفضل إلى إعادة النظر في التركيبة السكانية وتنظيمها بما يناسب مصالح البلد، مشددًا على أهمية مراعاة الجانب الأمني بعدم السماح بتجاوز نسبة محددة لأي جالية في الكويت أسوة بما هو معمول به في الدول الأخرى.

وقال الفضل في تصريح صحافي: بلغ عدد المواطنين مليونًا و419 ألفًا و507 كويتيين وفق آخر إحصائية، بينما عدد غير الكويتيين ارتفع الى 3 ملايين و410 آلاف و412 شخصًا، وبالتالي يكون إجمالي السكان في الكويت 4 ملايين و829 ألفًا.

واضاف: لذا لزاما ألا تتجاوز نسبة أي جالية 15% من عدد المواطنين.

وأوضح أن هناك ما يزيد عن 120 ألف وظيفة للوافدين في القطاع العام أغلبها تتوزع ما بين وزارتي الصحة والتربية، وفي المقابل هناك مليونان و100 ألف وافد يعملون في القطاع الخاص منهم 700 ألف عمالة منزلية وعمال نظافة وصرافون وعاملون في الأسواق المركزية والأعمال التي لا يشغلها مواطنون.

وقال إن الخطورة في الموضوع تكمن في أن ثلث الوظائف الحكومية يشغلها غير الكويتيين وعندما نأتي إلى الـ 120 ألفًا ونقسمها نجد أن منها 500 وظيفة للمستشارين والمهن عالية المستوى الوظيفي و15 ألفًا لأعمال متدنية المستوى الوظيفي والبقية للوظائف في وزارتي التربية والصحة.

وأوضح أن لهذا الأمر تأثيرًا كبيرًا على كل أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة مثل الشوارع والبنزين لأن أكثر من 70% من هذه الخدمات يذهب لغير الكويتيين، وسنجد أن أغلب الوظائف يعزف عنها الكويتيون.

وأشار إلى أنه لو تم استبدال الـ 120 ألفًا جميعهم فلن تحل قضية التوظيف لأن أنواع الوظائف لا يقبل عليها الكويتيون، مبينًا أن الخطورة في إيجاد (كانتونات) ضخمة بالمقارنة بعدد المواطنين.