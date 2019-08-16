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اعلن وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ فيصل النواف انجاز تركيب 576 كاميرا لمتابعة الحركة المرورية و11 اخرى للضبط المروري و19 للمراقبة.

واطلع النواف خلال زيارته جسر الشيخ جابر الاحمد أمس على آلية غرفة تحكم عمليات المرور بالاضافة الى استماعه الى شرح عن آليات الربط وخطة الحركة المرورية وقواعد تحرير المخالفات بحق متجاوزي السرعة وأي مظاهر تخالف القانون. كما اطلع على خطة الانتشار الأمني على الجسر والمخالفات التي يتم تحريرها بحق مخالفي رمي المخالفات باعتبار جون الكويت منطقة ذات طبيعة خاصة.

وأكد النواف على ضرورة الانتباه واليقظة في العمل ومتابعة البلاغات الواردة أولاً بأول والتعامل الفوري معها، مشدداً على تطبيق القانون على المخالفين والمستهترين مثمنا جهود رجال الأمن في حفظ الأمن وبسط مظلة الأمان وتقديم المساعدات الانسانية لقائدي المركبات وضبط الحركة المرورية.

من جانب آخر اعلنت وزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بادارة مكافحة الجرائم الالكترونية اتخذ جميع الاجراءات القانونية حول ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مقطع فيديو يتضمن تعدي امرأة على الذات الالهيه.

وأوضحت أن ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية التابعة للادارة العامة للمباحث الجنائية قامت باجراء البحث والتحري حول المرأة الظاهرة بمقطع الفيديو حيث تم التعرف عليها وجار اتخاذ الاجراءات القانونية لضبطها وتحويلها الى جهة الاختصاص.