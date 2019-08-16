الأولى

تكبدت بورصة الكويت خسائر سوقية بلغت 273 مليون دينار في جلسة واحدة، أمس، بعد أن تراجعت القيمة الرأسمالية السوقية للأسهم من 35.433 مليار دينار إلى 35.160 ملياراً فاقدة ما يقارب من 273 مليون دينار. (طالع ص 07)

وجاءت خسارة السوق في ضوء ما شهدته البورصات العالمية، أول أمس، من تراجعات حادة حيث تكبد مؤشر داو جونز أكبر خسائره اليومية في عام 2019 بواقع 800 نقطة، تأثرأً بمخاوف الركود الاقتصادي وما يشهده الاقتصاد الأرجنتيني من تراجعات.

ومن بين الأخبار المهمة التي شهدتها البورصة أمس، دخول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في قائمة ملاك شركة الإنماء العقارية حسب التقرير اليومي للتغير في الافصاحات، حيث استحوذت التأمينات على 5.13 في المئة من أسهم الإنماء بطريقة غير مباشرة.

كما أعلنت البورصة عن وقف التداول في أسهم 5 شركات إذا تأخرت عن هذا الموعد بفترة تجاوزت 15 يوماً وانتهاء مدة فترة الافصاحات عن البيانات الرسمية.

