الأولى

أصدر وزير الاوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة امس تعميما وزاريا كلف بموجبه الجهاز التنفيذي القيام بمتابعة التزام شركات الدعاية والاعلان سواء المتعاقدة مع البلدية أو غيرها من الوزارات والجهات الحكومية او الخاصة بعدم اقامة اي اعلان محتوى مادته يتنافى مع أحكام الشريعة الاسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة أو يمس الوحدة الوطنية.

من جانب آخر اكد الشعلة خلال زيارة تفقدية قام بها امس على مبنى فرع بلدية الاحمدي ضرورة فرض هيبة القانون بازالة التشوينات المخالفة وتيسير الاجراءات في سبيل انجاز المعاملات للمواطنين بأقصى سرعة.

وشدد على ضرورة معالجة قلة عدد المفتشين الصحيين بادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية وذلك من خلال الاستعانة بمفتشين من ادارة النظافة لسد النقص مطالبا بتسريع التجهيزات اللازمة لتفعيل عقود النظافة الجديدة قبل موعد العمل بها في أكتوبر المقبل.

ومن جانبه أوضح مدير عام البلدية أحمد المنفوحي أن انعكاسات التعامل الالكتروني قد قلص 75% من المراجعين الذين يستخرجون شهادات أوصاف البناء التي تصدر الكترونيا دون الحاجة لمراجعة البلدية بعد عملية الربط الآلي بين بلدية الكويت ووزارة العدل والمكاتب الهندسية والمقاولين وهذا دليل على نجاح التعامل الالكتروني. وأشار المنفوحي الى أن البلدية ستقوم بمتابعة العقود غير الملتزمة من بداية شهر سبتمبر المقبل تزامنا مع بدء العمل في تنفيذ العقود الجديدة، مؤكدا تفعيل الضبطيه القضائية الخاصة بعقود النظافة لاظهار مستوى النظافة اللائق للبلاد.