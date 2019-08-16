الأولى

في خضم اجراءات وزارة التجارة لضبط سوق السمك وفرض رقابتها على الأسعار، اعتمدت الوزارة مواعيد مزادات الاسماك بحيث يكون مزاد الاسماك المحلية يوميا بعد صلاة العصر ومزاد الاسماك المستوردة بعد صلاة العشاء، مؤكدة على مفتشي الوزارة وجميع الجهات المختصة وأصحاب المكاتب والسماسرة والوسطاء اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة والالتزام بهذه المواعيد اعتبارا من الاحد المقبل، وذلك ضمن الخطة المحكمة التي وضعتها التجارة ممثلة في قطاع الرقابة لضبط مزاد الأسماك وحمايته من المزايد الوهمي وغير القانوني تزامنا مع موسم صيد بعض أنواع المأكولات البحرية مثل الميد والربيان.

وشهد سوق السمك في شرق عصر امس كمية وفيرة من الأسماك المحلية، حيث بلغ مجموع سلال الربيان 716 وأم نعيرة 583 سلة والشحامية 133 سلة، في حين تجاوزت سلال الميد الـ 400 سلة، وكان مجموع سلال الربيان في مزاد سوق شرق عصر امس الاول، 1100 سلة، بواقع 818 سلة أم نعيرة و282 سلة الشحامية، في حين بلع عدد سلات الميد نحو 200 سلة تقريبا، فيما بلغ اجمالي سلات الربيان أم نعيرة والشحامية في اليوم الذي يسبقه 775 سلة، وتراوحت اسعار ام نعيرة بين 50 و 55 دينارا واسعار الشحامية بين 25 و30 دينارا، وعدد سلات الميد 150 سلة تقريبا، في حين تراوحت سعر سلة الميد ما بين 18 إلى 32 ديناراً للوزن 25 كيلوغراماً تقريبا.