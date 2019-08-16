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عواصم الوكالات: أكدت باكستان أمس أن 3 من جنودها و5 جنود هنود قتلوا في تبادل لاطلاق النار عبر الحدود في اقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، في واحد من أدمى الاشتباكات بين الجيشين هذا العام. في حين حذر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من خطر تعرض المسلمين في كشمير الى مذبحة وتطهير عرقي، في ظل غياب الغطاء الدولي لقضيتهم.....(طالع ص 14).

وقال الميجر جنرال آصف غفور، المتحدث الرئيس باسم القوات المسلحة الباكستانية، في تغريدة على تويتر ان القوات الهندية كثفت اطلاق النار بمحاذاة الحدود المتنازع عليها المعروفة بخط المراقبة. وأضاف: يستمر التبادل المتقطع لاطلاق النار. وأعلنت باكستان، أمس، يوم حزن تزامناً مع احتفالات يوم الاستقلال في الهند، وذلك احتجاجا على قرار نيودلهي الغاء الوضع الخاص للجزء الذي تحكمه من منطقة كشمير المتنازع عليها. وتسبب قرار الهند هذا الشهر، الى جانب قطع الاتصالات وفرض قيود على حركة سكان كشمير الخاضعة للادارة الهندية، في اثارة الغضب في باكستان التي قطعت روابط التجارة والنقل وطردت السفير الهندي.

وظهرت صفحات الجرائد في باكستان، أمس، داخل أطر سوداء واستبدل السياسيون، بمن فيهم رئيس الوزراء عمران خان، صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي بمربعات سوداء.

وتأتي هذه الخطوة الرمزية الى حد كبير وسط الاحباط المتزايد في اسلام آباد بسبب غياب أي استجابة دولية بشأن نزاع كشمير.

ويبحث مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة النزاع، اليوم، لكن باكستان تقول انها لم تحصل الا على مساندة الصين التي تطالب أيضا بالسيادة على جزء من ولاية جامو وكشمير الهندية.

وأعلنت روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن، الأربعاء، أنها تؤيد موقف الهند الداعي لحل النزاع عبر الوسائل الثنائية، في حين وصفت الولايات المتحدة قرار الهند بأنه شأن داخلي.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، حذر أمس، من خطر تعرض المسلمين في كشمير الى مذبحة وتطهير عرقي.

وقال عمران خان، عبر حسابه على تويتر: في كشمير المحتلة من الهند، 12 يوما من حظر التجول، وارسال قوات اضافية الى منطقة فيها تواجد عسكري كبير بالفعل، وانقطاع كامل للاتصالات، مع سابقة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في التطهير العرقي للمسلمين في ولاية غوجارات، مشيرا الى أعمال العنف التي وقعت في الولاية عام 2002 عندما كان يحكمها مودي بين بين الهندوس والمسلمين.

وأضاف رئيس وزراء باكستان: هل سيشهد العالم بصمت على مذبحة أخرى وتطهير عرقي للمسلمين في كشمير المحتلة من الهند، مثلما حدث في مذبحة سربرنيتشا (التي وقعت في البوسنة عام 1995). وتابع بالقول: أريد أن أحذر المجتمع الدولي من أنه اذا سمح بحدوث ذلك فستكون هناك تداعيا وردود فعل في العالم الاسلامي تدفع نحو التطرف والعنف.