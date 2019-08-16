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لندن الوكالات: قررت سلطات جبل طارق أمس الافراج عن ناقلة النفط الايرانية «غريس 1» المحتجزة لديها ، وذلك على الرغم من تقديم وزارة العدل الأميركية طلبا بالابقاء على الناقلة محتجزة.

وتلقت سلطات جبل طارق، التابعة للتاج البريطاني والتي تتمتع بحكم ذاتي، تعهدات رسمية مكتوبة من ايران، بأن السفينة لن تفرغ شحنتها في سورية.

واحتجزت الناقلة، التي تحمل نفطا ايرانيا، قبالة سواحل جبل طارق في 4 يوليو الماضي.

وقال رئيس المحكمة العليا في جبل طارق، أنتوني دودلي، انه لا يوجد طلب أميركي أمام المحكمة حاليا.

على اثر ذلك، احتجز الحرس الثوري الايراني في 19 يوليو الماضي ناقلة نفط تملكها السويد، وترفع العلم البريطاني، في الخليج.

وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أمس ان محاولة أميركية «للقرصنة» فشلت بعد أن أمرت محكمة في جبل طارق بالافراج عن ناقلة نفط ايرانية رغم طلب أميركي باحتجازها. وكتب ظريف على تويتر «بعد أن فشلت في تحقيق أهدافها من خلال الارهاب الاقتصادي بما في ذلك حرمان مرضى السرطان من الأدوية، حاولت الولايات المتحدة اساءة استخدام القانون لسرقة ممتلكاتنا في عرض البحر. تؤكد محاولة القرصنة هذه ازدراء ادارة ترامب للقانون».

وكانت الناقلة غريس 1 قد احتجزت بسبب أدلة على أنها كانت متجهة الى سورية، في انتهاك لعقوبات مازال يفرضها الاتحاد الأوروبي عليها.

وأرسلت بريطانيا جوا 30 بحارا الى جبل طارق لمساعدة الشرطة في احتجاز الناقلة وحمولتها، بطلب من حكومة جبل طارق.

وكان احتجاز الناقلة قد أثار أزمة دبلوماسية بين بريطانيا وايران، تصاعدت أكثر خلال الأسابيع الأخيرة.