الأولى

أعلنت مصادر تربوية التواصل مع الجهات الرقابية للاسراع في انجاز عقود الصيانة الخاصة في بعض المناطق التعليمية، باعتبار ان هناك عقودا انتهت ولم تجدد بعد، مبينة أن قطاع التعليم العام متمثلا بالمناطق التعليمية باشر في حصر احتياجات المؤسسات التعليمية من الكتب والاثاث وغيرها من مستلزمات ضرورية. وأكدت المصادر أن قطاع المنشآت التربوية والتخطيط باشر متمثلا في الادارات المختصة في عمليات تركيب مئات من وحدات التكييف في بعض المدارس بحسب حاجة كل مدرسة، حيث خصصت نحو ألف وحدة تكييف جديدة لتوزيعها على الفصول الدراسية، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركات لصيانة وتشغيل الاجهزة التي مازالت تحت الكفالة، علاوة على صيانة التكييف المركزي.

وأكدت المصادر أن المكلفين بمتابعة الاستعدادات رصدوا بعض الملاحظات على شركات صيانة التكييف، وبدأت برفع تقاريرها إلى الادارة المعنية للعمل على اصلاح الخلل والتي بدورها تواصلت مع الشركات المعنية لمعالجة مشاكل أعطال وحدات التكييف قبل بدء الدوام الرسمي للهيئات التعليمية. وذكرت المصادر أن ادارة الخدمات العامة أوعزت إلى الشركات بضرورة التأكيد على عمال النظافة في تنظيف خزانات المياه بالإضافة إلى تنظيف المدارس ومرافقها من الفصول والصالات والساحات والمبردات، مشيرة إلى أن الادارة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى البدء في تركيب فلاتر المبردات، الأمر الذي دفعها إلى العمل على زيادة أعداد عمال النظافة الذي كان متفاوتا بين المدارس بما يتراوح بين 5 و10 عمال.