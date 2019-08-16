الأولى

شنت هيئة القوى العاملة، حملات تفتيشية خلال عيد الأضحى المبارك على العمالة المتجولة والجزارين المخالفين لقانون العمل رقم 6 لسنة 2010 والقرارات المنفذة، أسفرت عن ضبط عدد 79 عاملا منهم 61 مخالفا لاقامة مادة 18 و9 مخالفين لاقامة مادة 20 و9 آخرين مخالفين للمادة 14 الخاصة بشروط الزيارة، والتي تصل الى ترحيلهم الى بلادهم. وأكدت الهيئة أنها ستتخذ جميع الاجراءات اللازمة بحق تلك العمالة وأصحاب الأعمال المخالفين، مشيرة الى أنها ستستمر بحملاتها التفتيشية وتلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمخالفات العمالية والتي منها العمالة المتجولة والظواهر السلبية مثل التسول على مدار 24 ساعة. ودعت هيئة القوى العاملة، أصحاب الأعمال والعمال الى اهمية الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات المنفذة له.

