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بادرت شركة «أبل»، الى تقديم توضيحات، بعدما تعرضت لانتقادات واسعة، مؤخرا، بسبب عرقلة اصلاح البطاريات وتبديلها في هواتف «آيفون» الذكية.

واتهمت «أبل» بالسعي الى فرض خيارات باهظة الثمن على مستخدمي «آيفون» الذين يريدون اصلاح مشكل البطارية أو تغييرها.

وأوضحت الشركة، أنها أضافت رسالة تنبيه الى نظام التشغيل «iOS» حتى يحذر المستخدم، من باب الحرص على الأمان في الجهاز.

وبموجب هذه التقنية، يصدرُ نظام التشغيل رسالة التنبيه حين يستشعرُ أن البطارية قد جرى استبدالها من قبل جهة لم تحصل على ترخيص «أبل».

وفي هذه الحالة، يقوم ما يعرف بـ«القفل البرمجي» في الهاتف بعرقلة الوصول الى بيانات البطارية.

وتعرض هواتف «iPhone XS» و«iPhone XR» و«iPhone XS Max» رسالة تؤكد بأن البطارية بحاجة الى صيانة في حال لم يجر استبدالها عن طريق «أبل».

وعقب اصدار هذه الرسالة التنبيهية، يتم منع البطاريات البديل، التي تحتاج الى مصادقة من «أبل».

وأوضح متحدث باسم الشركة، أن هذه الخاصة تم طرحها في الأصل، عام 2018، لأجل تنبيه العملاء، في حال لم تستطع «أبل» أن تتحقق من تثبيت بطارية جديدة وأصلية، أما الآن فيجري عرض الرسالة لأن الشركة وسعت نطاق خدماتها المعتمدة.

