الممثلة الأميركية زوي ديشانيل تحضر العرض الأول لفيلمها «الأولاد الطيبون» في مسرح ريجنسي فيلدج في لوس انجلوس.

وتستمر ديشانيل في تحقيق انجاز تلو الآخر منذ حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الدرامي الرومانسي All the Real Girls حيث حصلت بعدها على التقدير واستحسان الجمهور والنقاد على حد سواء في أدوارها التالية بما في ذلك دورها في فيلم DAYS OF SUMMER 500.

واعتادت ديشانيل على تقديم أدوار الفتاة الجميلة ذات الطبيعة المنطلقة والمحبة للحياة .