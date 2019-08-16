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تصورت الأم أنها تعاقب ابنتها بسحب الهاتف الذكي منها. لكن الفتاة ذات الخمسة عشر ربيعاً وجدت حلاً بديلاً للاتصال بالانترنت.. لكن عبر وسيط غير تقليدي!

وبفضل التقدم التكنولوجي المتسارع، أصبح بالامكان اتصال الكثير من الأشياء بالانترنت، فالمكانس الكهربائية يمكنها أن تتحرك من تلقاء نفسها، كما يمكن للتلفزيون أن يتحدث مع المشاهد وغيرها الكثير من الأمثلة.

لم تكن الثلاجات المنزلية بعيدة عن هذا التطور، فقد زودت الكثير منها مميزات رقمية مثل التذكير بالأطعمة التي انتهت فترة صلاحيتها أو تلك التي يوجد بها نقص أو قوائم التسوق الرقمية وكل ذلك من خلال الاتصال بالانترنت فيما يعرف بانترنت الأشياء Internet of Things.

هذا التطور الكبير ساعد الفتاة الأميركية دوروثي (15 عاماً) والتي تمكنت من استخدام هذا التطور في تحدي الحظر الذي فرضته أمها عليها، حيث قامت الأم بجمع كل الأجهزة الالكترونية المتصلة بالانترنت والخاصة بابنتها حتى تتمكن الفتاة من ايلاء المزيد من الاهتمام بمحيطها بحسب ما قالت دوروثي لصحيفة الغارديان البريطانية.

لكن الفتاة لم تعجز عن ايجاد وسيلة للاتصال بالانترنت، فثلاجة المنزل الذكية متصلة بالانترنت وبها شاشة تعمل باللمس، فتمكنت الفتاة من الولوج الى حسابها على «تويتر» لتكتب تغريدة لمتابعيها عما فعلته بها أمها «أنا لا أعرف ما اذا كانت تغريدتي هذه ستصل اليكم.. لكنني أتحدث اليكم بالفعل عبر الثلاجة».

تغريدة دوروثي حصلت حتى الآن على 20 ألف مرة اعادة تغريدة و 79 ألف اعجاب.

