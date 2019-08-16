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يلوم الخبراء وكثير من الناس الاعلام الاجتماعي على قائمة طويلة من قضايا الصحة النفسية، بما في ذلك ارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق والسلوك الانتحاري بين الشباب الأميركي. وتشير دراسة جديدة نشرت في مجلة لانسيت لصحة الأطفال والمراهقين الى أن وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بقضايا الصحة العقلية ولكن في ظروف معينة فقط ولبعض الأشخاص دون غيرهم. فبالنسبة للفتيات -كما تقول الدراسة- فقد بدا أن الاستخدام المتكرر لوسائل التواصل الاجتماعي يضر بالصحة عندما يؤدي الى البلطجة الالكترونية وقلة النوم والرياضة أو أحد هذه العوامل. لكن هذه العوامل لم يكن لها التأثير نفسه على الأولاد، ولم تتناول الدراسة طرقا محددة يمكن أن تضر بها الشبكات الاجتماعية هؤلاء الأولاد. وتقول داشا نيكولز المؤلفة المشاركة في الدراسة التي تقود فريق البحث المعنيّ بالصحة العقلية للأطفال والمراهقين في جامعة امبريال كوليدج في لندن، «الرسالة في الحقيقة هي أنه ليس استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في حد ذاته هو الذي يسبب الضرر. فالأمر يتعلق باحداث توازن بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والأنشطة الأخرى المناسبة للعمر وضمان عدم وجود أشياء سلبية محددة تحدث على الانترنت». وتوصلت الدراسة التي تقصت عشرة آلاف مراهق بريطاني على مدى ثلاث سنوات بدأت عام 2013 الى أن وسائل التواصل الاجتماعي بدا لها تأثير أقوى على الفتيات، لكن العلاقة كانت حاضرة في الأولاد كذلك. وكانت خلاصة رسالة الباحثين للمراهقين هي الحصول على الكفاية من النوم وعدم الانقطاع عن الاتصال بالأصدقاء في الحياة الحقيقية وأهمية ممارسة النشاط البدني من أجل الصحة النفسية والرفاهية. واذا اعتنى الشباب بأنفسهم بهذه الطرق فلا داعي للقلق من تأثير الاعلام الاجتماعي.

