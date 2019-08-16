وطن النهار

أصدر وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة امس الخميس تعميما وزاريا كلف بموجبه الجهاز التنفيذي القيام بمتابعة التزام شركات الدعاية والاعلان سواء المتعاقدة مع بلدية الكويت أو غيرها من الوزارات والجهات الحكومية او الخاصة بعدم اقامة اي اعلان محتوى مادته يتنافى مع أحكام الشريعة الاسلامية أو النظام العام أو الأداب العامة أو يمس الوحدة الوطنية، وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية وأحكام القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 بشأن لائحة الاعلانات وتعديلاته وسرعة اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والادارية المقررة حيال اي شركة تضع اعلانات مخالفة.

من جانب آخر قام وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة بجولة تفقدية بحضور مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي لمبنى فرع بلدية محافظة الأحمدي للاطلاع على سير العمل بادارات السلامة والتدقيق ومتابعة خدمات البلدية والتدقيق والمتابعة الهندسية والنظافة العامة واشغالات الطرق والاطلاع عن كثب على آلية عمل التراخيص الالكترونية في المحافظة ومدى متابعة شكاوى المواطنين بمدينة صباح الأحمد وتوافر الخدمات التي تقدمها البلدية الى جانب تذليل جميع المعوقات التي تواجه توفير هذه الخدمات بهدف الارتقاء بالمستوى الخدمي بالمنطقة.

وأكد الشعلة ضرورة فرض هيبة القانون بازالة التشوينات المخالفة وتيسير الاجراءات في سبيل انجاز المعاملات للمواطنين بأقصى سرعه وذلك خلال اطلاعه على سير العمل بادارة السلامة ونظام التراسل الالكتروني الخاص بمعاملات تراخيص البناء بادارة التدقيق والمتابعة الهندسية كما تفقد «كاونتر» استقبال المراجعين للوقوف على الطريقة المتبعة من قبل الموظفين في تحويل المعاملات الى الادارات المختصة.

وشدد الشعلة على ضرورة معالجة قلة عدد المفتشين الصحيين بادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية وذلك من خلال الاستعانة بمفتشين من ادارة النظافة لسد النقص.

وطالب الشعلة بتسريع التجهيزات اللازمة لتفعيل عقود النظافة الجديدة قبل موعد العمل بها في أكتوبر المقبل.

ومن جانبه أوضح مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي أن هذه الجولة التفقدية تأتي ضمن الزيارات المجدولة التي يقوم بها وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية في المحافظات الست.

وأكد المنفوحي أن انعكاسات التعامل الالكتروني قد قلص 75% من المراجعين الذين يستخرجون شهادات أوصاف البناء التي تصدر الكترونيا دون الحاجة لمراجعة البلدية بعد عملية الربط الآلي بين بلدية الكويت ووزارة العدل والمكاتب الهندسية والمقاولين وهذا دليل على نجاح التعامل الالكتروني.

وأشار المنفوحي الى أن البلدية ستقوم بمتابعة العقود الغير ملتزمة من بداية شهر سبتمبر المقبل تزامنا مع بدء العمل في تنفيذ العقود الجديدة، مؤكدا على تفعيل الضبطية القضائية الخاصة بعقود النظافة لاظهار مستوى النظافة اللائق للكويت.

