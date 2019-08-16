وطن النهار

أعرب الدكتور صالح المزيني رئيس جمعية المياه الكويتية عن تقدير الجمعية لحرص وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية على تعزيز وتنمية التعاون مع الجمعية، مبينا «أنه انطلاقا من اتفاقية التعاون الموقعة ما بين الوزارة والجمعية في مجالات المشاريع المشتركة المتعلقة باستدامة المياه، التقى وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة في مكتبه وفدا من الجمعية ضم الى جانبه نخبة من خبرائها وكوادرها الوطنية». وقال الدكتور المزيني في تصريح صحافي ان وزير الأوقاف ناقش مع الوفد مقترحات المشاريع المقدمة من الجمعية لتنفيذها بالتعاون مع قطاع المساجد وادارة الشؤون الهندسية بالوزارة، مشيرا الى ان الوزير أبدى دعمه التام لمثل هذه المشاريع التي تحقق الرؤية الأميرية 2035 ورؤية الدولة في استدامة الموارد المائية. وأضاف ان الوزير الشعلة وجه بتشكيل لجنة فنية مشتركة بين الوزارة والجمعية لتقوم بمتابعة تنفيذ تلك المشاريع المشتركة، لافتا الى انه «في نهاية الاجتماع شكر رئيس مجلس ادارة جمعية المياه الكويتية اهتمام الوزير بدعم سياسة الدولة في موضوع استدامة الموارد المائية لما له من أثر تجاري واقتصادي واجتماعي على الدولة»، مضيفا ان وفد الجمعية ثمن دور الوزير وخبراته الواسعة في مجال الاستدامة.

