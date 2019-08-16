وطن النهار

أعلن رئيس فريق الخدمات الطبية في بعثة الحج الكويتية الدكتور مبارك العجمي أن العيادات الطبية في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة عالجت نحو 1096 مراجعاً خلال موسم حج هذا العام.

وذكر العجمي في تصريح لـ (كونا) عقب انتهاء موسم الحج لهذا العام أن معظم المراجعين يعانون من بعض الامراض المزمنة غير المعدية كمرضى السكر والضغط والجهاز التنفسي وكذلك الاجهاد وتلقوا جميعهم العلاجات اللازمة.

وأوضح أن العيادات الطبية بمقر البعثة الرئيس في مكة استقبلت 482 حالة وعيادات مشعر منى 439 حالة وعيادة مشعر عرفة 175 حالة.

وقال العجمي أن امطار الرحمة التي هطلت على مشعر عرفات زادت من اعراض مرضى الربو في الحجاج وبذل الطاقم الطبي والفني والاداري على تقديم الخدمات الطبية وتطبيق خطة الطوارئ لتقديم العلاج المناسب بفتره قصيرة رغم الازدحام الشديد، مشيراً الى تحسن حالتهم الصحية جميعا واستكملوا المناسك بصحة جيدة.

وثمَّن العجمي دور جميع الطواقم الطبية والفنية والادارية وعملهم الجماعي الذي ترجم بنجاح المهمة بتقديم افضل الخدمات الطبية للحجاج في الحملات الكويتية وعودتهم الى البلاد سالمين.

وتقدم بخالص الشكر إلى وزير الصحة الشيخ باسل الصباح ووكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا على اتصالهما الدائم وتذليل جميع الصعوبات لنجاح تقديم الفرق الطبية مهامهم على اكمل وجه وذلك لحرصهم على تقديم افضل الخدمات الطبية للحجاج في حملات الحج الكويتية.

من جانبه أعرب نائب فريق الخدمات الطبية في بعثة الحج الكويتية مغير الشمري (لكونا) عن شكره لجميع من أسهم في نجاح مهمة فريق الخدمات الطبية وتقديم جميع الخدمات والمسلتزمات الطبية التي أسهمت بشكل كبير بخروج الحج هذا العام دون امراض أو تسجيل دخول الى المستشفيات السعودية او وصول حالات حرجة.

وثمَّن دور ممثلين وزارات الدولة في بعثة الحج الكويتية في تعاونهم لخدمة حجاج بيت الله في الحملات الكويتية والكويتيين المتواجدين في مكة.

ولفت الى أن هذا العام تم ادخال برنامج الرعاية الاولية لحجاج الكويت في العيادات الطبية الذي يبين الملف الصحي للمراجع وفور ادخال الرقم المدني يظهر اسم الحاج مما ساعد الكوادر الطبية في تشخيص الحالة وسرعة العلاج.

وقال أن هذا العام قمنا بعمل فلاشات توعوية وارشادية للحجاج وقام الفريق الطبي بالرد على جميع الاستفسارات الطبية التي ترد الى البعثة ومرافقة المرضى الذي تتطلب حالتهم مراجعة المستشفى وتقديم المعلومات الصحية لهم ومعرفة اماكن العيادات وساعات العمل في المشاعر المقدسة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج اضافة الى المقر الرئيس للبعثة والذي يعمل على مدار 24 ساعة.

