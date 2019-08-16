وطن النهار

أكد الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بالانابة عبدالعزيز ساري المطيري، ان حجاج الوزارة من النزلاء اتموا مناسك الحج بكل يسر من غير مشاكل تذكر، مشيرا الى أن موعد وصولهم الى ارض الوطن اليوم الجمعة.

وقال أن الوزارة أوفدت هذا العام 13 حاجا وحاجة من نزلاء دور الرعاية من ادارة الحضانة العائلية وادارة رعاية المسنين وذلك بدعم من قبل الامانة العامة للاوقاف التي رعت حجاج الوزارة لهذا العام. وأضاف المطيري ان الشؤون حريصة على اقامة مثل هذه الأنشطة التي تغرس الجانب الديني في قلوب نزلاء دور الرعاية الاجتماعية، مبينا أن تنفيذ هذا النشاط تم عن طريق احدى الحملات الكويتية المعتمدة لدى وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، معربا عن شكر وزارة الشؤون للامانة العامة للاوقاف على اسهاماتها في نجاح رحلة الحج ودعمها ومساندتها في تنفيذ أنشطة وبرامج الشؤون المتنوعة.

