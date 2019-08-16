وطن النهار

نفذت جمعية الرحمة العالمية مشروع الأضاحي في أكثر من 25 دولة، واستفاد منه 792721 مستفيداً تقريباً.

وفي هذا الصدد، أكد الأمين المساعد لشؤون القطاعات في الرحمة العالمية فهد الشامري أن تنفيذ مشروع الأضاحي جاء في المناطق الأكثر احتياجاً في أكثر من 25 دولة حول العالم.

وقال الشامري في تصريح صحافي: يعد مشروع الأضاحي من أهم المشاريع الموسمية التكافلية التي تنفذها جمعية الرحمة العالمية سنوياً، ويستمد أهميته من كونه شعيرة اسلامية وسُنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دلالته الرمزية والمادية معاً، فمن الناحية الرمزية يبرز المشروع مناسبة عيد الأضحى كمظهر من مظاهر وحدة الأمة، والتراحم بين أبنائها. أما من الناحية المادية؛ فيعبر مشروع الأضاحي عن معنى التكافل بين المسلمين، حيث انه يمنح الفرصة للمتبرعين بالجود بأضحياتهم على اخوانهم من المحتاجين لها حيثما وجدوا، لهذا تعمل الرحمة العالمية، من خلال مشروع الأضاحي، على توفير كل الخدمات والدعم والاسناد التي تجعل مساعدات المتبرعين الكرام تصل الى المستفيدين المستحقين بالجودة العالية والأمانة المطلوبة.

