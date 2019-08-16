وطن النهار

فيما واصل وكيل وزارة التربية سعود الحربي زياراته الميدانية لمتابعة تنفيذ خطة الاستعدادات القائمة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019/2020، عقد اجتماعا مع وكيل المنشآت التربوية م.ياسين الياسين للعمل على تلافي بعض الاشكالات التي برزت خلال الجولات الميدانية، في حين استمر المكلفون لليوم الثاني بمتابعة المدارس لرصد الملاحظات كل في مدارسه، حيث عمل المديرون والمديرون المساعدون ورؤساء الاقسام المكلفون على المهام الموكلة اليهم خلال الأيام التي تسبق بدء الدوام الرسمي للهيئات الادارية والتعليمية مطلع سبتمبر المقبل والتأكد من الجوانب المترتبة على تجهيز المدارس في مختلف النواحي لاستقبال الطلبة دون مشاكل أو معوقات، بينما تابعت ادارة الخدمات العامة اجراءات تنظيف المدارس وترتيب الفصول الدراسية والمختبرات والعمل على زيادة عدد توفير العمالة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ «النهار» أن المكلفين بمتابعة الاستعدادات رصدوا بعض الملاحظات على شركات صيانة التكييف، وبدأت برفع تقاريرها الى الادارة المعنية للعمل على اصلاح الخلل والتي بدورها تواصلت مع الشركات المعنية لمعالجة مشاكل أعطال وحدات التكييف قبل بدء الدوام الرسمي للهيئات التعليمية. وذكرت المصادر أن ادارة الخدمات العامة أوعزت الى الشركات بضرورة التأكيد على عمال النظافة في تنظيف خزانات المياه بالاضافة الى تنظيف المدارس ومرافقها من الفصول والصالات والساحات والمبردات، مشيرة الى أن الادارة تسعى من خلال هذه الخطوة الى البدء في تركيب فلاتر المبردات، الأمر الذي دفعها الى العمل على زيادة أعداد عمال النظافة الذي كان متفاوتا بين المدارس بما يتراوح بين 5 و10 عمال.

وأكدت المصادر أن قطاع المنشآت التربوية والتخطيط باشر متمثلا في الادارات المختصة في عمليات تركيب مئات من وحدات التكييف في بعض المدارس بحسب حاجة كل مدرسة، حيث خصصت نحو ألف وحدة تكييف جديدة لتوزيعها على الفصول الدراسية، بالاضافة الى التنسيق مع الشركات لصيانة وتشغيل الاجهزة التي مازالت تحت الكفالة، علاوة على صيانة التكييف المركزي. ولفتت المصادر الى حرص التربية على أهمية التعاون مع الجهات الرقابية للاسراع في انجاز عقود الصيانة الخاصة في بعض المناطق التعليمية مثل الاحمدي، باعتبار ان هناك مناطق تعليمية انتهت عقودها ولم تجدد، مبينة أن قطاع التعليم العام متمثلا بالمناطق التعليمية باشر في حصر احتياجات المؤسسات التعليمية من الكتب والاثاث وغيرها من مستلزمات ضرورية.

