وطن النهار

جددت الادارة العامة للجمارك حرصها على توفير خدمات خاصة للحجاج العائدين من الأراضي المقدسة مشيرة الى فتح مسار جمركي خاص في مناطق تفتيش الحقائب في الـT1وT4وT5 لخروج الحجاج من المنطقة الجمركية خلال دقائق محدودة من وصولهم الى ارض الوطن.

وفي هذا السياق اكد مدير ادارة الجمرك الجوي مطلق العنزي على ان تعليمات المدير العام للجمارك المستشار جمال الجلاوي بشأن توفير اعداد كافية من المفتشين وتسخير جميع الامكانيات لتسهيل خروج الحجاج دخلت حيز التنفيذ مباشرة منوها الى أن استعدادات الجمارك الكويتية بدأت مبكراً لتسهيل الاجراءات.

واضاف العنزي في تصريح صحافي بانه قامت ادارة الجمرك الجوي بتطبيق خطة تعتمد على ضمان تحقيق أكبر قدر من الانسيابية وتسهيل مرور الحجاج، منها فتح مسار خاص بمنطقة تفتيش الحقائب من خلال سيور تم تحديدها من قبل الجمارك.

واكد مدير ادارة الجمرك الجوي بالقول على ان جميع الجهات العاملة في المنافذ الجوية شكلت فيما بينها خلية عمل بحيث يتم التسريع في انزال الحقائب وانجاز معاملات الدخول ،وتحديد بوابات خروج للحجاج عبر بوابات التفتيش الالكترونية لتأمين وضمان عدم اختلاط الحجاج مع بقية المسافرين القادمين في صالات تفتيش الجمارك.

وأشار العنزي الى تعزيز جميع المنافد الجمركية بكوادر بشرية مؤهلة وتقليل اجازات الموظفين للعمل على ضمان حصول الحجاج على أفضل الخدمات والتسهيلات الممكنة وتذليل جميع العقبات التي تواجههم وتقديم وسائل الراحة لهم.

