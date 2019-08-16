وطن النهار

قامت جمعية احياء التراث الاسلامي بتنظيم الأنشطة الخاصة للشباب في جميع مراحله العمرية خلال العطلة الصيفية من خلال مراكز الشباب التي تهدف الى غرس القيم والأخلاق الاسلامية الحميدة في الشباب المسلم، وتحفيظهم القرآن الكريم وتعليمهم أمور دينهم وتنمية مهاراتهم الثقافية والعلمية وقضاء أوقات فراغهم بالمتعة والفائدة، كذلك صقل المهارات المختلفة للأبناء وممارسة الهوايات المحببة لهم في جو ايماني وبرفقة صحبة صالحة، بالاضافة لتنظيم بعض الرحلات العلمية والمسابقات والمشاركة في أنشطة وأعمال العديد من اللجان والجهات الأخرى، كما يتم من خلال هذه المراكز اقامة المخيمات الربيعية الخاصة بالشباب خلال فترة الربيع، والتي تشتمل على العديد من الأنشطة الثقافية والمسابقات، والعديد من المحاضرات، وتنظيم الدروس المنوعة في الفقه والسيرة والعقيدة بصورة أسبوعية، والنوادي والمراكز العلمية التي تقيمها اللجان التابعة للجمعية كثيرة ومتنوعة.

ومن أبرز أنشطة الجمعية لهذا العام قيام مركز الشباب في المقر الرئيس للجمعية في قرطبة خلال الصيف باستقبال الشباب من المرحلة الابتدائية الى المرحلة الجامعية، وتنظيم العديد من الأنشطة لهم، والتي ستستمر فعالياتها طوال العطلة الصيفية، بالاضافة لتنظيم النادي الصيفي تحت شعار (المؤمن القوي)، واحتوى على العديد من الفعاليات والأنشطة مثل: تحفيظ القرآن الكريم، والدورات العلمية، والدروس الدينية، وغيرها من الأنشطة الثقافية والملتقيات التربوية، والرحلات العلمية والترفيهية، اضافة للبرامج الرياضية.

وفي محافظة الجهراء تم تنظيم (النادي الصيفي 3)، والذي تم من خلاله حفظ القرآن الكريم، وتدريس الآداب الاسلامية، اضافة للبرامج الرياضية والرحلات الترفيهية والعلمية للفئات العمرية من (6 12) سنة، والدراسة فيه من بعد صلاة العصر، وحتى صلاة المغرب، بالاضافة لتنظيم (5) مجالس علمية ايمانية تم فيها تناول العديد من الأمور الدعوية والشرعية المختلفة.

أما في منطقة صباح الناصر، فقد قام مركز رياض الصالحين بتنظيم فعالياته الصيفية للناشئة، والتي احتوت على العديد من الأنشطة العلمية والترفيهية والرياضية، اضافة لأنشطته الرئيسة وهي تحفيظ القرآن الكريم وحفظ الأحاديث النبوية، وتعليم مباديء اللغة العربية، وهذه الأنشطة موجهة للفئة العمرية من سن (6 15) سنة.

وفي فرع صباح السالم نظمت بعض الأنشطة الصيفية تحت شعار (صيفنا ابداع وتثقيف)، والتي تم من خلالها تنظيم العديد من الفعاليات الموجهة للطلبة من سن (8 15) مثل: نشاط حفظ القرآن الكريم، والدروس الشرعية، بالاضافة للأنشطة الرياضية والرحلات الترفيهية.

