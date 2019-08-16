وطن النهار

في إطار جولاته التفقدية للوقوف على مدى الجهوزية الأمنية قام وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ فيصل النواف بجولة تفقدية صباح أمس إلى جسر الشيخ جابر يرافقه مدير عام الإدارة العامة لشرطة النجدة اللواء عبد العزيز الهاجري وعدد من القيادات الأمنية.

وفي بداية الجولة اطلع الفريق النواف على آلية عمل الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة وكاميرات الضبط المروري المنتشرة على طول الجسر حيث توجد (576) كاميرا لمتابعة الحركة المرورية و(11) كاميرا ضبط مروري و(19) كاميرا مراقبة متحركة، كما تفقد غرفة تحكم عمليات المرور التي ترتبط بالكاميرات، واستمع إلى شرح عن آليات الربط وخطة الحركة المرورية وقواعد تحرير المخالفات بحق متجاوزي السرعة وأي مظاهر تخالف القانون.

وخلال الجولة اطلع الفريق النواف على خطة الانتشار الأمني على الجسر والمخالفات التي يتم تحريرها بحق مخالفي رمي المخلفات باعتبار جون الكويت منطقة ذات طبيعة خاصة.

وأكد الفريق النواف على ضرورة الانتباه واليقظة في العمل ومتابعة البلاغات الواردة أولاً فأولاً والتعامل الفوري معها، مشدداً على تطبيق القانون على المخالفين والمستهترين.

وثمن الفريق النواف جهود رجال الأمن في حفظ الأمن وبسط مظلة الأمان وتقديم المساعدات الإنسانية لقائدي المركبات وضبط الحركة المرورية.

