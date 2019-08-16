وطن النهار

تمكن رجال الامن من ضبط متشاجري صناعية الفحيحيل الذين تداول لهم مقطع فيديو أمس على شبكات التواصل الاجتماعي وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. وذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني عبر بيان لها ان غرفة العمليات تلقت بلاغا يفيد بوجود مشاجرة في صناعية الفحيحيل وعلى الفور هرع رجال الامن إلى موقع البلاغ وقاموا بفض المشاجرة، وتم تحويل جميع المتشاجرين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. وأكدت ان جميع القطاعات الميدانية بالمؤسسة الامنية ستتصدى بكل حزم لأي محاولة للخروج على القانون، مطالباً بضرورة الالتزام بالقانون.

