وطن النهار

قضت محكمة الجنايات بايداع مواطن اربعيني في الطب النفسي لعدم مسؤوليته عن تصرفاته بعدما اقدم على قتل زوجته السعودية في منطقة الرقة بسلاح ناري «شوزن». وتتلخص تفاصيل القضية عندما اقدم المتهم على قتل زوجته سعودية الجنسية تبلغ 43 عاماً، في منطقة الرقة بمحافظة الاحمدي على يد زوجها المواطن البالغ 43 عاماً بعد ان أطلق النار عليها من سلاح شوزن داخل منزل الأسرة، حيث أن المواطن سلَّم نفسه إلى مخفر الرقة وأفاد بأنه قتل زوجته عمداً، فتوجهت دوريات الأمن ورجال المباحث إلى المنزل، وعثروا على الجثة غارقة بالدماء، حيث ان التحريات لرجال المباحث دلت على ان القاتل كثير المشاكل مع زوجته وأسرتها، وسجلت قضية قتل عمد.

