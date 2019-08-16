وطن النهار

ايدت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة القاضي بالغاء قرار وكيل وزارة التربية بتقييم كفاءة معلمة من الجنسية العربية بتقدير «جيد»، وقضت لها بتقدير «ممتاز»، وذلك على خلفية الدعوى المقدمة من المعلمة ضد وكيل وزارة التربية.

وتتلخص الواقعة فيما اكدت به دفاع المدعية ان موكلتها التحقت بالعمل بوزارة التربية بوظيفة «مدرس مواد تجاري»، وتدرجت فنياً في الوظيفة حتى بلغت مستوى «معلم ب تجاري»، ومازالت على رأس عملها، وكانت جميع تقارير كفاءتها السنوية بدرجة «ممتاز» غير أنها فوجئت بتخفيض تقرير كفاءتها إلى درجة «مقبول» وما أن علمت بذلك تظلمت إلى المعلن إليه بصفته من هذا التقرير.

