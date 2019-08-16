وطن النهار

قررت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر آل هيد، اخلاء سبيل 9 متهمين بكفالة 2000 دينار لكل منهم مع منعهم من السفر وتأجيل القضية الى 18 سبتمبر لاستدعاء الشهود في القضية المعروفة بـ «عصابة البنوك». وكانت الدائرة ذاتها قد امرت بالقبض على 10 متهمين كويتيين وسعوديين وفلسطيني ومصري وبدون، اشتركوا مع متهمين اثنين مقبوض عليهما سابقا في الاستيلاء على اكثر من 1?5 مليون دينار مع بنوك عدة، عبر التزوير في معاملات احقية اشخاص بالحصول على رواتب دعم العمالة وتزوير معاملات قروض من بنوك.

وبينما قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، واحالة الدعوى الى المحكمة المدنية، امرت المحكمة باخلاء سبيل المتهمين بالاشتراك مع المتهمين الرئيسين واللذين رفضت المحكمة اخلاء سبيلهما.

وفي قضية اخرى ايدت المحكمة ذاتها حكم براءة مواطن يعمل في وزارة التربية من سرقة مركبته بعد حجزها في احد المخافر بعد اتهامه بالاستيلاء على المركبة والاصطدام بدورية الشرطة بعد هروبه بمركبته.

واكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان المتهم قام بتحريك مركبته والمملوكة له بعد قيامه برفع الحجز فيما انتفت تهمة الاستيلاء على المركبة وقضت بتغريمه 100 دينار عن تهمة الاصطدام بدورية تابعة لوزارة الداخلية والتسبب باتلافها.

وألغت المحكمة ذاتها حكم محكمة الجنايات بحبس 3 مواطنين بالمؤبد عن الاتجار وحيازة كمية كبيرة من المخدرات «كيلو حشيش» وحبس اخر 5 سنوات عن تهمة حيازة مخدرات بقصد التعاطي وقضت مجددا بالامتناع عن عقاب مواطن عن تهمة التعاطي وبحبس المتهمين الاخرين 5 سنوات عن تهمة حيازة المخدرات والبراءة من الاتجار وتغريم المتهم الاول 2000 دينار عن حيازة سلاح وذخيرة دون ترخيص.

