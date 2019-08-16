مال وأعمال

تراجعت القيمة الرأسمالية السوقية للأسهم من 35.433 مليار دينار إلى 35.160 ملياراً فاقدة ما يقارب من 273 مليون دينار.

وجاءت خسارة السوق في ضوء ما شهدته البورصات العالمية من تراجعات حادة أول أمس الأربعاء وتكبدها خسائر هي الأكبر في 2019 والتي جاءت على وقع ما يواجهه الاقتصاد العالمي من مخاوف الركود الاقتصادي وانهيار الاقتصاد الأرجنتيني.

وأنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 47?11 نقطة ليبلغ مستوى 6075?18 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?77 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 170?8 مليون سهم تمت من خلال 6516 صفقة نقدية بقيمة 33 مليون دينار (نحو 112?2 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 27?12 نقطة ليصل إلى مستوى 4876?2 نقطة بنسبة 0?55 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 105?8 ملايين سهم تمت عبر 3262 صفقة نقدية بقيمة 5?4 ملايين دينار (نحو 18?3 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 56?9 نقطة ليصل إلى مستوى 6685?18 نقطة بنسبة انخفاض 0?84 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 65?08 مليون سهم تمت عبر 3254 صفقة بقيمة 27?6 مليون دينار (نحو 93?8 مليون دولار).

وسجلت مؤشر داو جونز أكبر خسائره اليومية في 2019 ، فاقدة أكثر من 800 نقطة بسبب مخاوف الركود، حيث تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية بوتيرة حادة عند ختام تعاملات، أول أمس، حيث فقد «داو جونز» أكثر من 800 نقطة في أكبر خسائر يومية في العام الجاري مع مخاوف الركود الاقتصادي.

وقادت أسهم قطاع البنوك خسائر «وول ستريت» مع التحذيرات التي أطلقها سوق السندات الأميركي بشأن الركود الاقتصادي.

وأثار انعكاس منحنى عائد السندات الأميركية خلال التعاملات مخاوف حدوث ركود اقتصادي بالولايات المتحدة في الوقت الذي تراجع فيه عائد الديون الحكومية لمدة 30 عاماً لأدنى مستوى على الإطلاق. واتهم الرئيس الأميركي بنك الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول بالتسبب اضطرابات الأسواق، واصفاً انعكاس منحنى العائد بـ «المجنون»، وتتزامن خسائر البورصة الأميركية مع بيانات صينية مخيبة للآمال حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بأبطأ وتيرة في 17 عاماً في أكبر اقتصاد حول العالم، ارتفعت أسعار الواردات خلال الشهر الماضي بعكس التوقعات.

جدير بالذكر أن تعاملات مؤشر «داو جونز» الصناعي شهدت تراجعات بنحو 3.05 في المئة أو ما يعادل 800.4 نقطة إلى 25479.4 نقطة في نهاية التعاملات كما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.9 في المئة إلى 2840.6 نقطة، وهبط «ناسداك» بنسبة 3 في المئة إلى 7773.9 نقطة.

فيما أعلنت البورصة انتهاء الفترة المحددة لإفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية المرحلية.

وتابعت أنه تطبيقاً للفقرة (أ) من المادة (1-15) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الادراج) سيتم وقف التداول في أسهم 5 شركات إذا تأخرت عن هذا الموعد بفترة تجاوزت 15 يوماً.

يذكر أن المادة (1-15) من الكتاب الثاني عشر تنص على أنه يجوز للهيئة أن توقف إدراج أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك، لمخالفة الشركة المدرجة لأي من الالتزامات المفروضة عليه بموجب القوانين واللوائح المعمول بها لدى الهيئة والبورصة، وفي حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي قد تخلق آثاراً بالغة الضرر بالسوق، وتحقيق حماية المتعاملين في الأسواق.

كما أعلنت البورصة دخول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في قائمة ملاك شركة الإنماء العقارية.وحسب التقرير اليومي للتغير في الإفصاحات، فقد استحوذت العامة للتأمينات على 5.13 في المئة في الإنماء بطريقة غير مباشرة.

