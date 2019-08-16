مال وأعمال

اعدت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر خارطة طريق لعمل الشركات المعتمدة والمكاتب الاستشارية لتحقيق استراتيجية جذب رؤوس الاموال وتحفيزها نحو دخول السوق الكويتي في ضوء تطورات وخطط الهيئة الرامية إلى فتح قنوات جديدة مع الشركات العالمية الكبرى والتي لها دوراً حيوياً في السوق الخليجي والمحلي.

وكشفت مصادر ذات صلة لـ «النهار» أن الهيئة وضعت خطة لتطوير اداء الجهات المساندة بما يضمن تفعيل حركة الترويج للاستثمارات ومضاعفة مواردها لتصل إلى 6 مليارات دولار بحلول منتصف العام 2021 وذلك في ضوء تلبية متطلبات المستثمرين العالميين ومناقشة رغبات الشركات العالمية العاملة في المنطقة لتعزيز استثماراتها في السوق الكويتي في قطاعي السياحة والخدمات والتشييد والانشاء.

وافادت المصادر أن الهيئة وجهت تعليماتها للشركات والمكاتب الاستشارية المعتمدة لتوجيه نظرها نحو تفعيل دورها المنوط في دعم نشاط وخدمات الاستثمارات المباشرة للبلاد وفي الصدد نظمت الهيئة مؤخرا ورشة عمل للشركات والمكاتب المعتمدة لديها.

