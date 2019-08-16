مال وأعمال

يبدو أن التقلبات الأخيرة في الأسواق العالمية كانت مبررة، ففي ظل الحرب التجارية الشعواء التي يخوضها أكبر اقتصادين في العالم، كانت البيانات الرسمية مصدر قلق آخر إزاء مسار النمو لعدد من الاقتصادات الرئيسية، ناهيك عن الاضطرابات الحادة في الأرجنتين والعودة للحديث عن مخاوف العدوى.

وأشار موقع أرقام في تحليل له أن آخر البيانات المثيرة للقلق، تلك التي كشفت عن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني، وذلك بعدما كشفت البيانات في المملكة المتحدة عن انكماش اقتصاد البلاد للمرة الأولى منذ عام 2012، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.2%.

والمخاوف حيال مسار النمو العالمي لم تقتصر على هذين البلدين، فالمكسيك تمكنت لتوها من تفادي الركود الاقتصادي -يعرف بأنه ربعان متتاليان من الانكماش- لكن من المتوقع أن يظل اقتصادها ضعيفًا خلال العام الجاري، بحسب توقعات لتقرير من «سي إن إن».

وتشير البيانات أيضًا إلى انزلاق البرازيل إلى فخ الركود خلال الربع الثاني، إضافة إلى ظهور بعض المشاكل في اقتصادي هونغ كونغ وسنغافورة -وهما مركزان تجاريان وماليان رئيسيان-، وكل ذلك يحدث بالتزامن مع نمو الاقتصاد الصيني بأضعف وتيرة في 3 عقود تقريباً.

في ألمانيا، ألقى الاقتصاديون والمسؤولون الحكوميون باللوم في تباطؤ الاقتصاد التصديري على عدم اليقين الناجم عن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، واحتمال انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق يحدد العلاقات بينهما مستقبلًا، بحسب «وول ستريت جورنال».

