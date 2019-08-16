مال وأعمال

أكد الاقتصادي محمد العريان أن الأخبار السيئة بشأن الأسواق قد تمهد الطريق نحو تباطؤ الاقتصاد الذي سيتطلب بدوره إرادة سياسية للتعامل معه.

وأضاف كبير المستشارين لشركة «اليانز» في تصريحات لوكالة «بلومبرغ»، أمس الخميس: إن الوضع الراهن الذي تسوده الأخبار السيئة قد ينتهي المطاف به إلى ذعر المستثمرين ومن ثم التوقف عن الإنفاق. وقال الاقتصادي المصري: «حال توقف الأشخاص عن الإنفاق فإن الشركات ستتوقف عن الاستثمار لنجد أنفسنا في حالة تباطؤ اقتصادي كبير».

وكانت الأسهم الأميركية سجلت أمس انخفاضا بنحو 3 في المئة، مُسجلة أكبر تراجع يومي في 2019، وسط بيانات اقتصادية عالمية سلبية. كما انعكس منحنى عائد السندات الأميركية والبريطانية، وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لآجل 30 عاما لأدنى مستوى على الإطلاق.

وتابع العريان: «الأسواق التي تتوق إلى أساسيات أفضل في أوروبا من المحتمل أن تكون أقرب إلى الركود، وكذلك الوضع في الولايات المتحدة والصين».

وشدد على ضرورة اللجوء إلى السياسات الحكومية الداعمة والتي لا تنحسر فقط في معدلات فائدة أقل لاستعادة ثقة السوق، «المشكلة الأكبر هي مشكلة سياسية».

