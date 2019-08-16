مال وأعمال

طوكيو - «كونا»: تراجعت أسهم طوكيو بشكل حاد دافعة المؤشر الرئيس للاغلاق عند أدنى مستوى له خلال ستة أشهر بعد عمليات البيع الواسعة النطاق التي شهدتها بورصة (وول ستريت) الاربعاء الماضي وخسر مؤشر (نيكي) الرئيس والمكون من 225 سهما 249?48 نقطة أو 1?21 في المئة أمس ليصل إلى 20?405?65 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 8 فبراير الماضي. وانخفض مؤشر أسعار أسهم بورصة طوكيو الأوسع نطاقا الذي يشمل جميع الأسهم في القسم الأول من السوق أيضا بمقدار 15?65 نقطة أو 1?04 في المئة ليصل إلى 1?483?85 نقطة مع خسارة 33 قطاعا في البورصة.