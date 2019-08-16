مال وأعمال

لندن - «رويترز»: خطا صندوق رؤية التابع لمجموعة سوفت بنك أولى خطواته في عالم تكنولوجيا تخزين الطاقة باستثمار قدره 110 ملايين دولار في شركة إنرجي فولت التي تتخذ من سويسرا مقرا لها. ففي الوقت الذي تحرص فيه دول كثيرة على استخدام الطاقة المتجددة في إطار مساعيها لخفض الانبعاثات الكربونية ضمن مكافحة التغير المناخي، أصبح التحدي الرئيس هو إيجاد وسيلة لتخزين الطاقة لاستخدامها فيما بعد خاصة أثناء الليل أو أثناء فترات ارتفاع الطلب. وتقول شركة إنرجي فولت إن تكنولوجيتها المستوحاة من تطبيقات الفيزياء والهندسة الميكانيكية المستخدمة في محطات توليد الكهرباء من مصادر مائية تتيح تخزين الطاقة المتجددة واستخدامها بأقل من كلفة الوقود الأحفوري في أي وقت خلال اليوم. وتركز أغلب الحلول المنافسة على شكل من أشكال التخزين في البطاريات سواء باستخدام ليثيوم أيون أو سلفات الصوديوم أو الرصاص وغيرها.

