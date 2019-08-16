عربيات ودوليات

عمان- القدس المحتلة الوكالات: طالب رئيس لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردنى النائب يحيى السعود بإعادة النظر باتفاقية وادي عربة واستدعاء السفير الأردني في تل ابيب بأسرع وقت ممكن، احتجاجا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الاقصى. وقال السعود خلال اجتماع لجنة فلسطين أمس لمناقشة انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي إنه سيتم عقد اجتماع مشترك مع اللجنة القانونية في المجلس لمناقشة مسودة اتفاقية «وادي عربة».

وأشار، إلى عدم وجود تطبيع حقيقي بين الأردن والاحتلال الاسرائيلي وإنما هو تطبيع «فنادق 5 نجوم»، مؤكدا أن السفير الإسرائيلي في عمان غير مرغوب به ولا يستطيع إن يقف أمام أي أردني ويتنقل خلسة.

واتفاقية وادي عربة، هي معاهدة سلام وقعت بين إسرائيل والأردن على الحدود الفاصلة بين الدولتين والمارة بوادي عربة في 26 أكتوبر 1994. طبعت هذه المعاهدة العلاقات بين البلدين وتناولت النزاعات الحدودية بينهما. وترتبط هذه المعاهدة مباشرة بالجهود المبذولة في عملية السلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. بتوقيع هذه المعاهدة أصبحت الأردن ثاني دولة عربية بعد مصر وثالث جهة عربية بعد مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية تطبع علاقاتها مع إسرائيل. وفي القدس المحتلة، اقتحم عشرات المستوطنين صباح أمس، باحات المسجد الأقصى، وعلى رأسهم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال اوري ارئيل. وأفاد شهود عيان، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن سدنة المسجد الأقصى وحراسه انتشروا في مرافق المسجد من أجل منع المستوطنين المقتحمين من أداء طقوس تلمودية.

وأضاف الشهود أن اقتحامات المستوطنين المتكررة ترافقها حماية وحراسة قوات كبيرة من شرطة الاحتلال. ويقع المسجد الأقصى في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 ثم ضمّتها في خطوة لم تعترف بها الأسرة الدولية.

وتسيطر قوات الاحتلال الإسرائيلي على مداخل المسجد الذي تتولى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن الذي يتولى مسؤولية الأماكن الدينية الإسلامية في القدس الشرقية.

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة على المقدسات الإسلامية في المدينة. ويخشى الفلسطينيون محاولة إسرائيل تغيير الوضع القائم في المسجد منذ حرب 1967 والذي يسمح بمقتضاه للمسلمين بدخول المسجد الأقصى في أي وقت في حين لا يسمح لليهود بذلك إلا في أوقات محددة وبدون الصلاة فيه.

