عربيات ودوليات

القدس المحتلة الوكالات:قررت الحكومة الإسرائيلية منع النائبين في الكونغرس الأميركي من أصول عربية رشيدة طليب وإلهان عمر من دخول فلسطين المحتلة، في إطار جولة تزوران خلالها الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

واتخذ وزير الداخلية قرار المنع وأحاله إلى الجهات القانونية للمصادقة عليه قبل إعلانه رسميا حسب القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي. وجاء قرار المنع بعد مشاورات سرية أجراها نتانياهو مع الجهات ذات الاختصاص، بذريعة أنهما مؤيدتان للفلسطينيين ومعاديتان لإسرائيل. وطليب وعمر أول امرأتين مسلمتين تنتخبان في الكونغرس، وهما من الجناح التقدمي للحزب الديموقراطي. وأبدت الاثنتان دعمهما لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات المؤيدة للفلسطينيين. وبحسب القانون الإسرائيلي يمكن رفض دخول داعمي الحركة لإسرائيل، لكن السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة رون ديرمر قال الشهر الماضي إنه سيتم السماح لهما بالدخول احتراما للكونغرس وللعلاقات الأميركية الإسرائيلية. وقررت الحكومة الإسرائيلية في 2018 منع زيارات نشطاء منظمات معينة كانت قد دعت إلى مقاطعة إسرائيل، متهمة حركة «بي دي إس» بأنها معادية للسامية وبمعاملة الدولة اليهودية بطريقة مختلفة. ويمكن أن يؤدي منع مسؤولين أميركيين منتخبين من الزيارة إلى تفاقم التوتر في العلاقات بين نتانياهو، الذي أبرز علاقته الوثيقة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية الحالية، وأعضاء الحزب الديموقراطي في الكونغرس.

