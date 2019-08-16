عربيات ودوليات

اتفاق واشنطن وأنقرة على إقامة منطقة آمنة في شمال سورية يبقي الكثير من الأسئلة دون إجابة. ففيما يتحدث مراقبون عن كونها فرصة «لتخلص» تركيا من لاجئيها السوريين، يخشى الأكراد تبادلا سكانيا يغير مستقبل المنطقة على المدى الطويل، وفق تقرير لإذاعة صوت ألمانيا «دوتشيه فيله» أمس.

وتم تجنب المواجهة، حتى الآن على الأقل: فمنذ شهور ما انقطعت تهديدات الحكومة التركية بإرسال قوات عبر الحدود في الجزء الشرقي من شمال سورية. وبعد سابقتين في عامي 2016 و 2018 سيكون هذا هو الهجوم العسكري التركي الثالث في شمال سورية على المنطقة التي يغلب على سكانها الأكراد. يأتي ذلك في وقت هددت فيه الولايات المتحدة بإجراءات انتقامية إذا ما أرادت الحكومة التركية القيام بخطوات أحادية الجانب.

في العاصمة أنقرة تمكن الممثلون الأتراك والأميركيون من التوصل إلى توافق في الآراء الأسبوع الماضي، مفاده: إقامة «منطقة آمنة» تحت سيطرة الحكومة التركية على طول الحدود بين سورية وتركيا. ومن أجل التنسيق لإقامة هذه المنطقة ينبغي إنشاء مركز للعمليات المشتركة بأسرع وقت ممكن بالقرب من مدينة سانليورفا التركية. ونقلت تقارير إعلامية عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله بأن المركز سيباشر مهامه بالفعل خلال الأيام القليلة المقبلة.

بيد أن هذا الإعلان جاء غامضاً للغاية، فقد بقيت الكثير من التفاصيل الأخرى طي الكتمان. فتركيا تسعى في المقام الأول إلى إقامة منطقة عازلة شرق نهر الفرات وإفراغها من عناصر مليشيات «وحدات حماية الشعب» الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق قالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها: «سيُشرع الآن في تنظيف هذا الشريط على طول الحدود التركية». وتعتبر الحكومة التركية «وحدات حماية الشعب» الكردية التي باتت تسيطر على مناطق واسعة من شمال سوريا وتديرها، الفرع السوري لمنظمة إرهابية محظورة هي «حزب العمال الكردستاني»، ما يشكّل بالتالي تهديداً لأمن تركيا، حسب التفسير التركي.

لكن بالنسبة لواشنطن، فإن هذه المليشيات الكردية هي حليف مهم. وثمة قلق يساور المسؤولين الأميركيين من نشوء فراغ في السلطة بفعل قتال تركيا لـ «وحدات حماية الشعب» الكردية، ما يمكن أن يكون بمثابة بوابة لعودة «داعش». ويبقى من غير الواضح بعد كيف سيسهم هذا الاتفاق بين واشنطن وأنقرة في التغلب على تضارب المصالح الأساسية في هذا الملف المعقد.

إضافة إلى ذلك، يبدو أن الجانبين لم يتفقا على مساحة المنطقة العازلة. فقد قال وزير الدفاع التركي أكار مطلع الأسبوع الحالي أن المنطقة يجب أن يتراوح عمقها بين 30 و40 كيلومتراً، وهو ضعف ما أعلنت عنه واشنطن.

يخشى الأكراد وحكومة دمشق من أن هجوماً عسكرياً جديداً سيكون هدفه إعادة توطين سكان المنطقة. وما تزال ذكريات ما حدث في عفرين حاضرة في أذهان ساكنيّ الشمال السوري، وهو آخر هجوم عسكري تركي جرى في يناير 2018 على المدينة الواقعة في الجزء الغربي من شمال سورية. يتذكر محمد بكير، المحلل في مركز «روش آفا» للدراسات الاستراتيجية، الأثر المدمر لهذه العملية العسكرية بالقول: «بعد العملية العسكرية كانت هناك عمليات خطف وطلب فِدًى ونهب وسلب. طُرد الأكراد من مدينة عفرين واُستبدلوا بعائلات الجهاديين». ويوضح بكير أن هذا التبادل السكاني يمكن أن يدمر الاستقرار والأمن في المنطقة على المدى الطويل.

تقول المعطيات الرسمية عن الاتفاق إن هذه «المنطقة الآمنة» التي اتفقت عليها واشنطن وأنقرة، ستتيح إمكانية إعادة توطين اللاجئين السوريين في شمال سوريا. إذ قال بيان صدر بالاشتراك بين واشنطن وأنقرة: «يجب إنشاء ممر آمن حتى يتمكن اللاجئون المشردون من العودة إلى وطنهم». العدد الأكبر من اللاجئين السوريين حول العالم يستقر في تركيا حالياً. بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية في تركيا الصيف الماضي وما يرتبط بها من ضغوط على سوق العمل التركي، يزداد رفض الأتراك لوجود اللاجئين السوريين من يوم إلى آخر. وبات عدد متزايد من المواطنين الأتراك يتمنون ترحيل اللاجئين السوريين البالغ عددهم نحو 3.6 ملايين شخص، وبأسرع وقت ممكن.

بيد أن للأميركيين مصالحهم الخاصة الواضحة أيضاً، إذ لا ترغب واشنطن في أن تغرق سورية في الفوضى مرة أخرى بعد انسحاب القوات الأميركية ولا تريد أن يستعيد تنظيم «داعش» قوته في المنطقة مجدداً. إذا قاتلت القوات التركية وحدات حماية الشعب الكردية، فقد تكون العواقب وخيمة على أنقرة نفسها. في 14 يناير نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريدة كتب فيها: «سنبدأ انسحابنا المتأخر من سوريا وسندمر تركيا اقتصادياً إذا قامت بمهاجمة الأكراد».

